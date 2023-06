Libera creatività: da giugno a novembre eventi e concerti promossi dai giovani

Il bando comunale #libera creatività, promosso dall'assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Treviso attraverso il Progetto Giovani, con il coordinamento della cooperativa La Esse, ha chiuso la fase di selezione con la nomina di 10 gruppi vincitori che avranno la possibilità di vedere realizzata un’iniziativa artistica in città.

Le sette associazioni e i tre gruppi di giovani del territorio vincitori contano oltre 34 partecipanti tra referenti, volontari e collaboratori di età compresa fra i 18 e i 35 anni. I progetti selezionati arrivano da Treviso e provincia. Tra loro figurano l’associazione culturale Agorà, il coordinamento ambientale Gra-Grande Raccordo Ambientale, il gruppo informale “Bassi e Gradassi”, le associazioni Fainomai, Shapeless e Art Event, il gruppo Treviblues, le Tulipose, i Tosi di Treviso, e il collettivo Fil Rouge. Dopo una prima fase di formazione e co-progettazione, i gruppi sono pronti a passare alla fase operativa di organizzazione e gestione degli eventi. Il primo appuntamento è per sabato 24 giugno alle 18 in villa Margherita per un dj-set di musica elettronica. Seguiranno poi i concerti di musica blues del “Treviblues” il 2 e 3 settembre, il festival “Raìse” sulle tematiche socio-ambientali con una preview il 10 settembre, la passeggiata ottocentesca per le vie del centro domenica 8 ottobre, i laboratori di teatro-danza e autoproduzione di cosmesi naturale da settembre al Progetto Giovani Treviso, spettacoli di teatro performativo sul tema delle migrazioni e il festival sul mondo dell’audiovisivo. Ulteriori aggiornamenti su date, orari e luoghi saranno reperibili sui social facebook o instagram @progettogiovanitreviso seguendo l’hashtag #liberacreatività.