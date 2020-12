Covid, 482 nuovi positivi e dodici morti in provincia di Treviso

Sono 482 i nuovi positivi al Coronavirus registrati dall'ultimo bollettino di Azienda Zero per la giornata di domenica 27 dicembre. 211 nuovi casi nel bollettino di domenica mattina, altri 271 nel report di oggi pomeriggio. 15.510 le persone attualmente positive nella Marca (ieri erano 15.282).

I pazienti di terapia intensiva scendono a 47 (uno in meno di ieri): 26 al Ca' Foncello di Treviso, 11 a Vittorio Veneto, 2 a Oderzo, 5 a Conegliano e 3 a Montebelluna. Dodici i decessi nella sola provincia di Treviso. 885 persone hanno perso la vita da febbraio a oggi (sabato erano 873). Negli ospedali, in area non critica, i numeri restano molto elevati: 113 pazienti al Ca' Foncello di Treviso, 122 a Vittorio Veneto, 93 a Montebelluna, 51 al San Camillo di Treviso, 28 a Oderzo, 21 a Motta di Livenza e 19 a Conegliano. Dati a cui vanno sommati i 27 ricoverati nell'ospedale di comunità a Treviso e i 22 pazienti in quello di Vittorio Veneto.

Code al Covid point di Altivole

Dopo i disagi registrati nella giornata di Santo Stefano a Treviso e Conegliano, domenica mattina ad Altivole i carabinieri di Castelfranco Veneto sono dovuti intervenire con una pattuglia per regolare la viabilità e le auto in coda al Covid point drive-in. La situazione è tornata alla normalità solo in tarda mattinata. L'Ulss2 ha raddoppiato le postazioni nei drive-in per limitare il più possibile i disagi. Decine di auto anche in zona Dogana a Treviso e Conegliano. Sotto controllo, invece, la situazione negli ospedali dell'Ulss 2.