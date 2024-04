Controllo del vicinato, due serate per informare i cittadini a Breda di Piave

Controllo del vicinato a Breda di Piave: l'amministrazione comunale insieme all'associazione rappresentata dal referente provinciale Livio Zago e alla Comandante del Corpo intercomunale di polizia locale, Barbara Ciambotti hanno deciso di organizzare due serate per informare i cittadini. Martedì 16 aprile il primo incontro in sala consiliare e giovedì 18 aprile in oratorio a Saletto di PIave, sempre alle ore 20.30.

Il commento

«Dare avvio al Controllo del Vicinato è sempre stato uno dei nostri obiettivi - le parole del sindaco Cristiano Mosole - dopo tanti anni è finalmente arrivato il momento anche per la nostra Breda di Piave. Il tema della sicurezza è molto sentito, soprattutto a seguito dei fatti dei mesi scorsi. Stiamo implementando la nostra videosorveglianza (a breve saranno operative diverse nuove telecamere) e, di concerto con colleghi e autorità, lavoriamo per mettere in campo ogni azione utile per le nostre comunità. Pertanto questo progetto ben si integra con quella necessaria rete partecipativa che deve crearsi tra cittadino e istituzioni: l’obiettivo è ricreare quella coesione sociale che sicuramente permetterà a tutti di vivere meglio».