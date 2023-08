Bretella di Pasiano, verso l'intesa con il Veneto

La bretella di Pasiano, per togliere i camion della zona del mobile dal centro del paese, potrebbe collegarsi con il Veneto. «Colgo favorevolmente l'interesse fattivo del Comune di Meduna di Livenza a costruire un percorso condiviso tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Veneto per la realizzazione della

bretella della strada del mobile. La Direzione infrastrutture si sta già attivando per promuovere incontri a ciò finalizzati sia con il Comune di Meduna che con la Regione Veneto per condividere strategie, obiettivi e linee di azione», ha affermato l'assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante.

«Un intervento - ha spiegato Amirante - che nasce con l'obiettivo di creare, in analogia a interventi strategici come la Gronda Nord, una viabilità dedicata al trasporto delle merci connesse ad aree produttive strategiche per la Regione quale il distretto del mobile. Tale asse servirebbe a connettere l'autostrada A4 con il comparto produttivo del mobile in direzione sud, attraverso il vicino Veneto, al fine di favorirne lo sviluppo e di abbassare il carico veicolare sulla viabilità locale che va restituita alle funzioni di accessibilità e di vita dei centri urbani, ora interessati dal traffico di mezzi pesanti».