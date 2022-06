Paura ai Cadini del Brenton, 14enne sbatte la testa e finisce in acqua

Paura poco dopo le 12.20 di oggi, giovedì 2 giugno, a Sospirolo, in Valle del Mis, per un 14enne di Montebelluna che è caduto in una piccola pozza dei Cadini del Brenton, ferendosi e sbattendo il capo. Il ragazzo, che si trovava con i genitori, è stato subito raggiunto dal papà e portato a riva. Calati con un verricello di 33 metri sulla verticale, medico e tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino hanno proceduto con le prime cure del giovane escursionista, che era cosciente e seduto, a seguito di un taglio sulla testa e un possibile trauma cranico. Issato a bordo assieme al padre, il ragazzo è stato accompagnato all'ospedale San Martino.