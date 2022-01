San Fior, cambia il medico di base: il dottor Landro al posto del dottor Feis

Il dottor Alfonso Feis terminerà mercoledì la propria attività nel comune di San Fior. Dal 10 febbraio l’assistenza sarà garantita da un nuovo medico di medicina generale, il dottor Domenico Landro, che opererà nel seguente ambulatorio e nei seguenti orari:

Gli assistiti del dottor Feis saranno assegnati automaticamente al dottor Landro; resta salva la possibilità di scegliere, successivamente, un medico diverso, incluso il dottor Feis, pur fuori ambito. Gli attuali assistiti del dottor Feis residenti a Codognè non sono coinvolti in questo cambio. Sempre Alfonso Feis, da giovedì 10 febbraio, entrerà a far parte della Medicina di gruppo di Roverbasso, nel Comune di Codognè. Tutti i cittadini di Codognè che erano stati temporaneamente assegnati ad un medico massimalista (cioè con un numero di assistiti oltre quello previsto dalla normativa), in taluni casi anche fuori dal proprio comune di residenza, verranno automaticamente assegnati al dottor Feis. La sede e gli orari dell’ambulatorio in cui dal 10 febbraio opererà il dottor Feis saranno i seguenti:

L'assegnazione degli assistiti al dottor Feis per il comune di Codognè è stata fatta d’ufficio. Chi lo desidera, potrà scegliere successivamente un altro medico, compatibilmente con la disponibilità di posti. Gli uffici amministrativi Ulss 2 provvederanno all’invio a domicilio della nuova tessera sanitaria cartacea a tutti gli assistiti coinvolti da questi cambi medico. La nuova tessera sanitaria cartacea potrà essere scaricata autonomamente anche collegandosi al proprio fascicolo sanitario elettronico. Si ricorda che qualora vi siano dei posti disponibili, resta sempre salva la facoltà, da parte del cittadino, di effettuare la scelta di un nuovo medico tra quelli disponibili nell’ambito territoriale di appartenenza. A tal proposito, in conformità con quanto disposto dal Dpcm dell'8 marzo 2020, per evitare ai cittadini lo spostamento da casa verso il distretto per la scelta di un nuovo Medico di Medicina Generale, nell'ottica di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, si ricorda che è possibile: