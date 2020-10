Caner si dimette dal Consiglio comunale: subentra Andrea Beraldo

Con la presentazione in Consiglio regionale di mercoledì 21 ottobre, Federico Caner, assessore al Turismo e all'Agricoltura del Veneto, ha presentato le sue dimissioni dalla carica di consigliere comunale a Treviso.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", al suo posto è stato nominato Andrea Beraldo, primo tra i non eletti nella lista Lega e con già un mandato alle spalle come consigliere comunale di Treviso. Il motivo delle dimissioni di Caner da Palazzo dei Trecento è presto spiegato con la richiesta fatta dal Governatore Zaia ai suoi otto assessori: chi svolgeva doppi incarichi era pregato di lasciarli per dedicarsi a tempo pieno all'attività di assessore. Detto, fatto: nelle scorse ore Caner ha presentato le dimissioni al presidente Giancarlo Iannicelli. Un avvicendimento che non dovrebbe portare grossi stravolgimenti nella giunta guidata dal sindaco Mario Conte, ancora alle prese però con le polemiche per le mancate dimissioni del capogruppo Riccardo Barbisan coinvolto nella vicenda dei bonus Inps ricevuti e donati in beneficenza.