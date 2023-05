La generosità delle penne nere a favore dei bimbi di Vascon

Sono state donate alla scuola dell’Infanzia e nido integrato Santa Lucia di Vascon i proventi delle offerte raccolte durante il Carnevale 2023 dal Gruppo Alpini di Carbonera. Una donazione che sottolinea ancora una volta la grande attenzione delle penne nere nei confronti del territorio. La consegna dei fondi è avvenuta simbolicamente nel corso di una visita avvenuta qualche giorno fa. «Ringraziamo il gruppo Alpini di Carbonera» hanno scritto i genitori e le insegnanti «che ha pensato ai nostri bimbi come destinatari della loro donazione, resa ancora più preziosa dai loro sorrisi e dai loro cappelli. È davvero importante per noi l'aiuto e il sostegno che riceviamo da tutta la comunità, e quindi grazie ancora per quello che avete fatto oggi e per quello che fate ogni giorno».