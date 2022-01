Da Casier un progetto per supportare la socialità dei ragazzi

Politiche Giovanili: il Comune di Casier avvia Dos-sier Giovani, una comunità che cresce, un progetto ideato per rispondere al periodo di difficoltà che le ragazze e i ragazzi residenti nel territorio hanno vissuto e stanno vivendo oggi. L’obiettivo è riportare al centro le relazioni e i contatti che l’emergenza Covid-19 e la pandemia hanno interrotto e congelato, con l’idea di colmare il distanziamento sociale e stimolare nuovi spazi di attenzione e confronto.

Coordinato dalla Cooperativa sociale La Esse, il percorso di lavoro parte proprio dall’indagine della partecipazione giovanile e dello stile educativo: attraverso una ricerca sociale saranno mappate le diverse realtà del territorio che operano per e con le giovani generazioni. Dalle associazioni alle agenzie educative fino ai gruppi attivi, la ricerca vuole condividere le attività e le iniziative ma anche i vissuti e le riflessioni per progettare il rilancio di nuove politiche sociali e giovanili. Fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale di Casier, Dos-sier Giovani vuole promuovere il lavoro comune per costruire insieme azioni trasversali e sinergiche per i giovani, con il coinvolgimento di tutte le forze già operative nella comunità.

“Pensiamo sia importantissimo prendersi cura dei giovani, ascoltarne le necessità e i bisogni, rendendoli così protagonisti e partecipi della vita di comunità”, interviene Rossella Veneran, Assessore alle Politiche giovanili di Casier. “Creare un canale di comunicazione aperto e diretto tra i nostri ragazzi e l’Amministrazione è per noi la risposta per ritornare a vivere dopo il Covid, pensando al loro futuro e preparando una strada nuova insieme. Ecco perché Dos-sier, volutamente con il trattino nel mezzo: rappresenta le due realtà del comune, ovvero Dosson e Casier, luoghi di vita dei nostri giovani”. Un impegno che si sviluppa parallelamente anche attraverso il lavoro di operatività di strada, per intercettare con il supporto degli educatori i giovani del territorio, raccogliendo i loro i bisogni e i loro interessi e instaurando con loro un dialogo stabile e di fiducia.