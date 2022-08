Marina Malavasi nuovo consigliere della Fondazione Cassamarca

Il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione della Fondazione Cassamarca ha deliberato all’unanimità la nomina della professoressa Marina Malavasi a membro del Consiglio medesimo. La prof.ssa Malavasi, indicata nella terna presentata dal Presidente dell’Associazione Comuni Marca Trevigiana, sostituisce la dott.ssa Valentina Barbieri, che si è dimessa per sopraggiunta incompatibilità, e resterà in carica per la durata residua del mandato del suo predecessore, ovvero fino al 10 dicembre 2024.

Chi è Marina Malavasi

Marina Malavasi, trevigiana, dopo la maturità classica conseguita al Liceo A. Canova di Treviso, e la laurea in Filosofia presso l’Università degli Studi di Padova, si è diplomata in Pianoforte e in Musica Corale presso il Conservatorio di Padova, perfezionandosi in Direzione corale. Ha approfondito gli studi musicologici con Giulio Cattin. Ha svolto attività concertistica alla guida del Nuovo Coro Polifonico, dell’Ensemble a voci miste Dodecantus e del gruppo maschile Speculum Musicae, con i quali ha realizzato concerti in Italia, Spagna, Belgio, Slovenia, Croazia, Germania, partecipando ai Festivals internazionali di Brezice, Lubiana, Santander, St. Blasien, Festival Galuppi. Ha registrato alcuni CD di polifonia rinascimentale in prima esecuzione moderna: Magnificat, Lamentationes Hieremiae di Giovanni Nasco, O stella matutina, Requiem di Costanzo Porta, Da Venezia a Varsavia, conseguendo riconoscimenti internazionali quali la segnalazione al Premio Vivaldi nel 2001, Disco del mese nel luglio 2001 per Alte Musik Aktuell, 5 stelle sulla rivista Amadeus nel 2001 e 2003, segnalazioni su CD Classics, Fanfare, Boletino Discografico Madrileno. Alla guida del Pollini Kammerchor ha collaborato con l’Orchestra di Padova e del Veneto alle esecuzioni di musiche di Brahms, Beethoven, Mendelssohn, in gemellaggio con il Bachchor di Friburgo. Come Maestro del Coro ha lavorato presso i Teatri di Rovigo, Treviso e Bergamo, partecipando alla prima esecuzione assoluta di varie opere contemporanee e delle principali opere donizettiane, portate in tournée in Giappone nel 2007. Ha preso parte a diverse edizioni del Festival Settimane Internazionali all’Olimpico di Vicenza con Il Flauto Magico, Il Turco in Italia, Don Pasquale, Don Giovanni. È fondatrice e direttrice di Iris Ensemble e del Coro di voci bianche Cesare Pollini. Insegna Armonia e Analisi al Conservatorio di Padova di cui è stata vicedirettrice.