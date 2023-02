Vigili del fuoco al centro polivalente Atlantis di Castelfranco Veneto

Una giornata diversa per gli ospiti del centro polivalente Atlantis di Castelfranco Veneto, che mercoledì mattina hanno ricevuto la visita dei vigili del fuoco del locale distaccamento, per trascorrere insieme una giornata diversa all’insegna della formazione dell’inclusione. I vigili del fuoco di Castelfranco Veneto, presenti con dieci operatori accompagnati dal capo distaccamento Stefano Zambraro e dal capo turno provinciale Andrea Biscaro, hanno incontrato un bel gruppo dei 140 ospiti della struttura. Sono stati mostrati i mezzi di servizio e l’impiego delle loro attrezzature per affrontare le diverse emergenze che ogni giorno impegnano le squadre. Una mattinata di informazione e formazione con una platea molto attenta e partecipativa, che si è conclusa con la preparazione tutti insieme di crostoli e frittelle.