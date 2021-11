Artigiani in lutto, è morto Valentino Bernardi

«Valentino era prima di tutto un caro amico, fu lui ad introdurmi nella realtà della Confartigianato e per questo lo ringrazio – dichiara il presidente provinciale Oscar Bernardi – ricordo con quanta convinzione passione conduceva il proprio lavoro, valori che fanno parte di noi artigiani trevigiani. Gli stessi valori che stiamo cercando di trasmettere alle nuove generazioni nonostante le grosse difficoltà che il mondo economico oggi ci riserva. Esprimo a nome mio personale e di tutta l’associazione le più sincere condoglianze. Grazie Valentino, Ciao».

«Mi unisco alle condoglianze del presidente provinciale – dichiara Maurizio Cattapan, presidente Confartigianato Castelfranco Veneto- Valentino era prima di tutto una grande persona oltre che un grande professionista e artigiano. Un gran lavoratore ma anche una persona impegnata nella nostra associazione, pronto in maniera attiva con l’obiettivo di supportare il mondo dell’artigiano. Un pensiero particolare lo rivolgiamo al figlio Enrico attuale componente della nostra giunta esecutiva».

Valentino Bernardi, nato a Poggiana di Riese Pio X nel 1952 da famiglia contadina. In adolescenza si trasferì in Canada insieme alla sorella Valentina dove completò gli studi conseguendo la laurea in lingue presso la McMaster University di Hamilton. Durante gli studi era ospitato dagli zii dove inoltre lavorava, fu qui che si appassionò all’attività di costruzione manufatti in calcestruzzo. Una volta rientrato in Italia, carico di esperienza, idee ed entusiasmo, creò nel 1976 una piccola attività artigianale ARTGARDEN snc che opera da oltre 40 anni ed è attualmente condivisa con la famiglia. Per diversi anni ha ricoperto, con passione ed esperienza, ruoli negli organi direttivi della Confartigianato di Castelfranco Veneto. Ha sempre svolto una parte attiva anche nella comunità del paese portando sempre il suo naturale buonumore. Lascia la moglie Carmen, i figli e i cari nipotini che lo ricordano con gratitudine ed affetto.