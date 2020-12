Avvicinava i passanti fingendo di regalare abiti, poi li derubava

Avvicinava i passanti, per strada, spacciandosi per un conoscente e offrendo in omaggio dei capi d'abbigliamento, quindi si faceva consegnare o, in alternativa, sottraeva alle sue vittime delle somme di denaro dai loro portafogli, per poi darsi alla fuga. Questa la tecnica, davvero molto particolare, utilizzata da un pregiudicato italiano 48enne, residente a Bologna che è stato denunciato nei giorni scorsi dal nucleo operativo e radiomobile di Castelfranco Veneto per i reati di furto aggravato e truffa.

In provincia di Treviso il 48enne ha colpito in tre occasioni, tra i mesi di luglio e novembre, a Mogliano Veneto e Castelfranco Veneto. Complessivamente la refurtiva era stata di circa 1.200 euro. Indagini sono in corso da parte dei militari della Castellana per accertare eventuali responsabilità dell'uomo circa episodi analoghi avvenuti nella Marca e non solo.