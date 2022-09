È iniziata la Breton Academy: 15 neodiplomati assunti con contratti d’apprendistato

È partita lunedì 5 settembre la seconda edizione di “Breton Academy”, il progetto di Breton S.p.A. che consiste nell’inserimento di una classe di neodiplomati in istituti tecnici e professionali del territorio nel quartier generale di Castello di Godego. Sono 15 i giovani selezionati nel corso del primo semestre 2022 a cui è stata offerta un’assunzione a tempo indeterminato con un percorso di apprendistato che prevede training personalizzati in base all’indirizzo di studi ed alle personali attitudini dei ragazzi, che al termine del percorso andranno a ricoprire il ruolo di Technical Specialist.

Breton, che è leader a livello internazionale nella progettazione e produzione di macchine industriali d’avanguardia per la lavorazione della pietra naturale, ceramica, metalli e nello sviluppo d’impianti per la pietra composita, crede fermamente nella forza del programma Academy come “vivaio”, in cui giovani talenti si certificano e si qualificano attraverso un percorso formativo specialistico per diventare i Tecnici del futuro. «Breton Academy è un progetto consolidato in cui continueremo ad investire anche nei prossimi anni», anticipa Arianna Toncelli, Corporate Strategy Manager, terza generazione dell’azienda fondata nel 1963. «Il percorso consiste sia in formazione teorica che in training pratico attraverso job rotation, in modo che i nuovi collaboratori possano toccare con mano e sperimentarsi in settori diversi dell’azienda» spiega la referente per il recruitment di Breton Giulia Tonietto.

«Breton Academy è un progetto in cui crediamo molto per garantire costantemente l’operatività di un vivaio di giovani affiancati dai nostri tecnici più esperti». I giovani diplomati in istituti tecnici e professionali in diversi indirizzi, tra cui meccanica, meccatronica ed energia, automazione, assistenza e manutenzione, sono considerati una risorsa strategica da Breton S.p.A. «Si tratta di profili importanti per rafforzare la squadra dei nostri Tecnici qualificati. Il Progetto Academy ha lo scopo di far crescere e consolidare nei ragazzi le competenze necessarie, in linea con le esigenze aziendali, al fine di renderne proficuo l’inserimento all’interno della realtà Breton, articolata e strutturata, in grado di offrire in prospettiva diverse opportunità di crescita professionale”, sottolinea l’HR Director Michela Perin.