Cinema, riapre il multisala Cinergia di Conegliano

Ottime notizie per gli amanti del cinema: da giovedì 13 maggio si riaccenderanno le luci del multisala Cinergia di Conegliano. L'annuncio è arrivato nella giornata di mercoledì 5 maggio con un post pubblicato sul sito e sui canali social del cinema.

Alessandro Tizian eTiziano Solmi, titolari del Cinergia, avevano deciso di non riaprire il multisala lo scorso 26 aprile nonostante il ritorno del Veneto in zona gialla lo consentisse. Troppe le incertezze sui film da distribuire senza contare il coprifuoco serale rimasto alle ore 22. Dopo la Notte degli Oscar e le prime uscite dei film in sala, però, i due gestori hanno deciso di scommettere sulla riapertura. Dal 13 maggio Cinergia riparte con una nuova programmazione e orari adattati al coprifuoco. I primi film in programma saranno svelati martedì prossimo, 11 maggio, ma si può già ipotizzare che tra i titoli in programma non mancheranno il nuovo film di Woody Allen, "Rifkin's Festival", l'horror con Vince Vaughn, "Freaky" e i film protagonisti degli Oscar come "Un altro giro" e "Nomadland". Ultimo, ma non meno importante, l'annuncio che riguarda gli abbonati Cinergia ed ex Melies. Le tessere sospese a ottobre 2020 resteranno valide fino al 31 ottobre 2021. Che lo spettacolo abbia inizio.