Claudia Ceron riconfermata presidente del'USAcli di Treviso

Claudia Ceron è riconfermata per il terzo mandato a presidente dell'U.S. Acli di Treviso. E' stata rieletta dal Congresso provinciale dell'Unione Sportiva Acli che si è tenuto sabato in modalità online causa Covid e che, nell'occasione, ha scelto i componenti del nuovo consiglio. Nata nel '63, sposata, ha due figlie e vive a Roncade. E' vicepresidente dell'ASD Scuola Danza Roncade dove insegna danza classica secondo il metodo della Royal Academy of Dance.

“Quanto è complesso in questo tempo di Covid poter balbettare qualcosa di senso sul presente e soprattutto sulle prospettive dello sport sociale – ha detto nella sua relazione la Ceron - La pandemia ha messo a dura prova i fondamentali stessi del nostro modo di essere associazioni sportive dilettantistiche e ci sta chiedendo una seria riflessione su come diventare sempre più “resilienti” e nello stesso tempo “protagoniste” anche di questi tempi che prefigurano importanti cambiamenti. Perchè, una cosa è certa: quando torneremo ad aprire le palestre, a fare attività, ad aggregare ragazzini o anziani, saremo chiamati ancora di più di prima ad essere propulsori di inclusione sociale per contrastare l’isolamento e l’emarginazione, e favorire il benessere e la crescita ad ogni età”.

L’Unione sportiva Acli conta oggi oltre 2.500 associati, tra i tre e i novantasei anni, e 35 società affiliate che praticano oltre una ventina di discipline sportive, dalla danza alle arti marziali, dalla ginnastica dolce alle bocciofile. Numerose le iniziate che vengono patrocinate – dalle gare di atletica alle manifestazioni di ginnastica artistica, dalle marce podistiche alle arti– oltre agli eventi direttamente organizzati dall'unione sportiva, come la festa provinciale dello sport o il campionato nazionale U.S. Acli maratona dentro alla Treviso Marathon. Diverse anche le occasioni formative.

“Il mandato forte che sento di affidare al gruppo di persone che assumeranno l’onore e l’onere di traghettare l’U.S.Acli nei prossimi quattro anni, è quello di saper leggere i segni dei tempi, interpretare i cambiamenti e, soprattutto, riuscire ad individuare nuovi germogli di bene per costruire, quando potremo di nuovo ritrovarci, un presente e un futuro buono per tutti – ha ribadito Claudia Ceron - Il mondo del sistema sportivo deve essere sostenuto e soprattutto tutelato, attraverso proposte e azioni concrete che siano reali forme di sostegno alle associazioni e tutte le persone che ne fanno parte”.

“Ci rivolgiamo alle istituzioni – ha concluso la presidente - affinché non abbandonino lo sport, perché è un modello educativo e formativo che deve essere priorità per il nostro Paese. Occorre ripensare a interventi strutturali e accessibili per e da tutti, alle grandi e piccole realtà sportive. Occorre proporre soluzioni reali che non siano bonus click-day e sospensioni di pagamenti. Occorre comprendere e valorizzare lo sport, nella sua veste sociale, perché possiede un linguaggio universale in grado di costruire dialoghi tra culture, territori e generazioni diverse. Occorre dare strumenti concreti per la ripresa e il proseguimento delle attività sportive, in totale sicurezza. Tutto questo va costruito a partire da ora, per essere pronti quando lentamente andremo verso il post pandemia. E lo dovremo fare insieme alle organizzazioni sportive di secondo livello, agli enti pubblici, coinvolgendo il terzo settore e se necessario anche il mondo del profit e delle aziende

Il nuovo consiglio eletto, che a breve nominerà anche la nuova presidenza dell'Unione Sportiva Acli, è così composto: Bordoli Giuseppe, Carta Fiorenza, De Carlo Paolo, Drusian Rita, Mazzer Tiziano, Rigato Tarcisio, Soldà Giulia, Zenga Barbara.