Buon compleanno signora Maria: come compiere 101 anni e non sentirli

Grande festa giovedì per il compleanno di Cian Maria di Ponte di Piave che ha compiuto la veneranda età di 101 anni. Il sindaco di Ponte di Piave, Paola Roma, e l’Assessore al Sociale Giovanna Zanotto hanno voluto portare gli auguri non solo dell’Amministrazione comunale ma dell’intera cittadinanza . «101 anni – ha dichiarato il sindaco - sono il simbolo della longevità e della forza della nostra comunità, della nostra gente del Piave, memoria storica della nostra terra, testimonianza dei nostri valori, trasmessi attraverso l’esempio alle giovani generazioni». La signora Maria, che non dimostra l’età anagrafica, ha risposto con lucidità all’affetto dimostratole, ringraziando tutti i presenti circondata dall’affetto dei suoi familiari.

