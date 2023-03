Un nuovo carrello frigo per i Cavalieri dell’Etere di Conegliano

Domenica, 12 marzo, nella sede dei Cavalieri dell’Etere, gruppo di Protezione Civile del Comune di Conegliano, è stato consegnato all’Associazione un nuovo carrello frigo. Si tratta di un modello con pareti coibentate e porte posteriori; sul timone è alloggiato un generatore, collegato all’unità frigo, che può produrre una temperatura di -20 gradi centigradi. Il mezzo è stato donato da Banca Prealpi SanBiagio. Presente, all’appuntamento per la consegna, il consigliere dell’istituto bancario, Aristide Zilio, che ha sottolineato, nel suo intervento, la vicinanza della banca alla nostra Associazione per la sua attiva presenza a favore della comunità dell’intero comprensorio. È poi intervenuto il sindaco, Fabio Chies, che ha ricordato il grande lavoro fatto dai volontari durante la fase pandemica del Covid19. Con il carrello frigo, abbinato alla cucina mobile, già in dotazione all’Associazione da diversi mesi, si è completato un progetto iniziato qualche anno fa e voluto dall’amico e socio, oggi scomparso, Sandro Steffan. All’incontro ufficiale è poi seguito un momento conviviale e il pranzo sociale.