Ritiro del passaporto, al Commissariato di Conegliano si potrà anche di domenica

Al Commissariato di Conegliano sarà possibile ritirare il passaporto anche la domenica: sono stati infatti stabiliti nuovi orari per permettere agli utenti di ritirare i documenti pronti in consegna. La novità più rilevante è rappresentata dalla la possibilità di recarsi in Commissariato, per il ritiro del passaporto, anche nei giorni festivi. Questa misura organizzativa consentirà al cittadino di ritirare il passaporto in orari maggiormente compatibili con le proprie attività lavorative e i propri impegni personali.

La consegna dei passaporti, a partire dal 28 marzo 2024, avverrà infatti nei seguenti orari:

- dal lunedì al sabato: dalle ore 8.30 alle ore 20;

- la domenica e i festivi: dalle ore 8.30 alle ore 14.

Il passaporto potrà essere ritirato personalmente o con apposita delega autenticata (corredata dalla copia di un valido documento d’identità). Si ricorda, infine, che per alcuni Comuni è possibile ritirare il passaporto recandosi direttamente al Municipio di residenza. Tale possibilità, in particolare, è prevista per i Comuni di Cappella Maggiore, Cordignano, Sarmede, Fregona, Farra di Soligo, San Vendemiano, Gaiarine, Mareno di Piave, Moriago della Battaglia, Orsago, Sernaglia della Battaglia e Vidor.

Attualmente il Commissariato riesce a consegnare circa 1500 passaporti al mese ma sono ben 500 quelli ancora in giacenza. In futuro per molci ci sarà la possibilità di poter ricevere direttamente a casa il documento.