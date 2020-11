Covid 19, nuovi gesti di solidarietà da parte di Rotaract e parrocchie

Ancora gesti di solidarietà, gratitudine e vicinanza del territorio nei confronti dell’Ulss 2, impegnata ad affrontare la nuova ondata di emergenza coronavirus a fianco di pazienti e famiglie.

Ieri, martedì 10 novembre, il Direttore Generale ha ricevuto due donazioni: la prima dai Rotaract della Provincia di Treviso rappresentati da Massimiliano Csermely consistente in 12 termometri frontali per un valore di 1600 euro, la seconda, un assegno di 2000 euro a favore della Pediatria di Conegliano raccolti durante il Grestin “Lontani ma Vicini” delle Parrocchie di Bocca di Strada e Santa Maria del Piave, consegnati dal parroco don Walter Gatti e collaboratori. Quest’ultima iniziativa, svoltasi nei mesi di luglio e settembre, ha coinvolto in totale più di 150 ragazzi dalla prima elementare alla prima superiore che hanno voluto vivere un gesto di solidarietà permettendo così questa donazione.