Fine delle restrizioni per il Covid, Zaia: «Situazione gestibile ma ci vuole buon senso»

In provincia di Treviso sono attualmente 10.967 i positivi al Covid-19 con 864 nuovi contagi che sono stati registrati nelle ultime ore. In tutta la Marca solo un paziente è ricoverato in terapia intensiva (presso l'ospedale del capoluogo) ma sono ancora numerose le persone presenti in area non critica: 38 al Ca' Foncello, 32 a Montebelluna, 19 a Vittorio Veneto, 1 a Conegliano, 1 a Castelfranco. Le vittime del Covid 19 in provincia di Treviso dall'inizio dell'emergenza sono stati 2.322.