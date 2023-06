Malore mentre lavora, l'enologo Dario Toffoli muore a 59 anni

Mondo dell'enologia trevigiana in lutto per la scomparsa tanto tragica quanto improvvisa di Dario Toffoli, enologo conosciutissimo in tutta la Sinistra Piave. Tra poco più di una settimana avrebbe compiuto 60 anni, il 28 giugno. Nelle scorse ore, mentre si trovava a Crocetta del Montello per lavoro, è stato colto da un arresto cardiaco. I tentativi di rianimarlo sono stati vani, Toffoli è morto poco dopo.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Toffoli era originario di Negrisia (frazione di Ponte di Piave). Dopo la laurea in Scienze chimiche, era diventato enologo e proprietario di un'avviata azienda vitivinicola. Dal 1989 collaborava con l'azienda Villa Sandi a Crocetta del Montello e, dal 2019, era stato nominato presidente della cantina sociale di Ormelle e faceva parte anche del cda della società agricola La Rivetta e delle commissioni degustazioni Doc e Docg. Amante dei cani e della natura, praticava occasionalmente la caccia, sempre con grande rispetto delle normative. Pochi giorni fa era stato in vacanza in Toscana insieme alla moglie Eugenia Candosin, funzionaria comunale a Quarto d'Altino. Toffoli lascia anche due figli, Eleonora ed Edoardo oltre a decine di amici e conoscenti nel mondo vitivinicolo della Sinistra Piave.