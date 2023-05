Digi e Lode, Ascotrade premia tre scuole del territorio

Le scuole secondarie di primo grado Cima di Conegliano e Toniolo di Pieve di Soligo, assieme alla primaria di Villarazzo a Castelfranco Veneto, si sono posizionate in cima alla classifica del progetto Digi e Lode, promosso da Ascotrade Gruppo Hera. L’iniziativa della multiutility nasce per favorire, da un lato, la digitalizzazione dei propri servizi e, dall’altro, per supportare l’adozione di strumenti innovativi per la didattica negli istituti dei territori serviti. Nei giorni scorsi studenti e insegnanti dei tre poli scolastici hanno festeggiato, in ciascuna scuola, la consegna di un assegno di 2.500 euro da parte dei rappresentanti di EstEnergy, la controllata del Gruppo che opera sul territorio.

Come funziona il progetto

Le tre scuole del trevigiano risultano tra i vincitori del primo quadrimestre grazie ai comportamenti ‘virtuosi’ dei clienti che risiedono nei tre Comuni e che hanno scelto, per esempio, di gestire online la propria fornitura di luce e gas o di scaricare la app MyHera o ancora di abbandonare la bolletta cartacea a favore di quella elettronica. Il meccanismo di Digi e Lode è infatti molto semplice. Ogni volta che un cliente attiva uno o più servizi digitali (elencati tutti sul sito https://digielode.gruppohera.it/), messi a disposizione gratuitamente dalle società del Gruppo Hera, concorre a incrementare un punteggio che viene ripartito tra le scuole del suo Comune, nella apposita classifica del progetto. Per fare salire in classifica un istituto in particolare, poi, è possibile anche indicare sul sito il nome della scuola a cui attribuire il proprio punteggio: i punti, in questo caso, vengono moltiplicati per cinque e acquistano quindi un valore maggiore.

Centodiecimila euro alle scuole locali nell’a.s. 2022-23

Sono 22 complessivamente le scuole primarie e secondarie di primo grado, pubbliche e paritarie, che vincono i fondi stanziati per il primo quadrimestre (all’indirizzo https://digielode.gruppohera.it è disponibile la lista di tutte le scuole premiate). Ma il progetto non si ferma: altri 22 istituti saranno premiati per il secondo quadrimestre 2022-23, per uno stanziamento complessivo di 110 mila euro nell’anno scolastico in corso, nei territori serviti in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia.

«Il premio assegnato alla Scuola secondaria “Cima” rappresenta un gesto significativo da parte di un’azienda del territorio, attenta alla comunità e ai processi di innovazione e sarà utilizzato per implementare i dispositivi della nostra aula di informatica» spiega la prof.ssa Ada Vendrame, dirigente dell’Istituto Comprensivo 2 di Conegliano.

«Il concorso Digi e Lode si inserisce tra le attività che hanno lo scopo di contribuire al processo di transizione energetica e innovazione, allo sviluppo del territorio e alla tutela dell'ambiente, coerentemente con gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030» conferma l’Assessore alla Cultura e Vicesindaco di Pieve di Soligo Luisa Cigagna «La digitalizzazione è infatti uno strumento importante per dare servizi sempre migliori ai cittadini e supportare l'istruzione dei ragazzi».