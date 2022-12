Dolcefreddo Moralberti: inaugurazione del nuovo punto vendita con Zaia e Miss Italia

Si terrà sabato 3 dicembre, a partire dalle ore 10.30, a Candelù di Maserada sul Piave (Tv), l’inaugurazione dei rinnovati stabilimenti e del nuovo spaccio aziendale di Dolcefreddo Moralberti.

Sarà una vera e propria giornata di festa per l’azienda trevigiana leader nel settore dei dolci, nata nel 1994, che oggi offre più di 400 articoli producendo oltre 5.000 torte al giorno.

A tagliare il nastro che aprirà ufficialmente il nuovo punto vendita di Dolcefreddo Moralberti insieme al titolare Giovanni Moratto saranno il Governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, il Sindaco di Maserada, Lamberto Marini, il Direttore Generale della ULSS 2 Marca Trevigiana, Dott. Francesco Benazzi, il Campione Olimpico, Igor Cassina e Miss Italia 2018, Carlotta Maggiorana.

“Per la nostra azienda si tratta di un importante momento di crescita e siamo felici di poterlo festeggiare sabato insieme a tanti amici che in questi anni ci hanno accompagnato nel nostro sviluppo aziendale” ha anticipato Giovanni Moratto. “Oggi esportiamo i nostri prodotti in ben quattro continenti e in 19 stati Europei ma, pur avendo automatizzato diversi processi, continuiamo a mantenere una lavorazione completamente artigianale per le nostre torte. Tutte le decorazioni vengono fatte a mano per offrire dei prodotti unici e di alta qualità. L’inaugurazione del nuovo punto vendita e dei rinnovati stabilimenti produttivi di Candelù rappresenta un passo fondamentale per il nostro futuro: l’obiettivo, per i prossimi cinque anni, è quello di arrivare ad alzare la produzione fino a 15.000 torte al giorno mantenendo invariata la qualità che da sempre ci contraddistingue”.

L’evento di sabato si chiuderà con un buffet che consentirà a Dolcefreddo Moralberti di sposare anche un’altra bella iniziativa solidale: a curare il momento conviviale, infatti, saranno gli ospiti della Cooperativa Sociale VitaDown Onlus che da sempre collabora con l’azienda trevigiana per sviluppare alcuni apprezzati progetti di inserimento dei ragazzi con la sindrome di down.

Appuntamento fissato quindi per sabato 3 dicembre alle ore 10.30 a Candelù di Maserada sul Piave per l’inaugurazione che aprirà ufficialmente una nuova, importante, fase di crescita per una delle eccellenze imprenditoriali e della cucina trevigiana apprezzata in tutto il mondo.