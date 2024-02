Montebelluna, torna la domenica ecologica: «In centro solo le auto elettriche»

Tornano le Domeniche ecologiche a Montebelluna. Il primo appuntamento del 2024 è stato fissato per domenica 25 febbraio. Avviate esattamente due anni fa, le giornate ecologiche erano state istituite dall’amministrazione comunale in attuazione delle disposizioni europee e delle indicazioni regionali così da favorire il contenimento delle emissioni in atmosfera e promuovere una cultura ecologica.

Modifiche alla viabilità

Nel corso della giornata è previsto il divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle 17.30 di tutte le categorie M, N, L con esclusione dei veicoli elettrici nel centro cittadino. L’area no smog interesserà solo il centro perimetrato all’interno dell’anello viabilistico (via Sansovino, via Roma, via Pastro, via Dalmazia, via Serena, Corso Mazzini, via Bertolini). Divieto di sosta con rimozione forzata per la durata della Domenica ecologica in piazza Marconi e nell’area di Corso Mazzini compresa tra via Pastro e via Partigiani (ambo i lati). I cittadini potranno raggiungere il centro a piedi, utilizzando i parcheggi principali del Duomo, Sansovino, Largo X Martiri, zona Stazione (via Risorgimento), via San Vigilio. Potranno invece circolare ovunque i mezzi utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell’ordine, soccorso sanitario, pronto intervento), per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili ed i veicoli elettrici. La formula prevede che le giornate ecologiche siano accompagnate da una ricca programmazione di eventi ed iniziative in centro pensata per promuovere lo spirito ecologico e mantenere viva la Città e messa a punto grazie alla collaborazione tra l’Assessorato all’Ecologica, quella alla Cultura, al Turismo, allo Sport e al Patrimonio.

Gli eventi

I commenti

Spiega il sindaco, Adalberto Bordin: «A due anni dalla sua introduzione, le Giornate Ecologiche sono fanno ormai parte del calendario cittadino con una modalità che si conferma e che trasforma quella che è una limitazione, ovvero il blocco del traffico in centro, in un’opportunità, un’occasione per vivere il centro e si tanti eventi promossi con enti e associazioni. Una giornata per favorire un modo di vivere il centro e spostarsi in modalità lenta».

Il vicesindaco Claudio Borgia, aggiunge: «La novità di quest’anno prevede che idealmente la Giornata si espanda anche fuori dal centro perché, grazie alla collaborazione coi Comitati civici e Contarina, dopo 6 anni viene riproposta l’iniziativa "Puliamo il nostro Comune" per cui domenica mattina un centinaio di volontari si adopereranno nella raccolta dei rifiuti abbandonati sparsi nel territorio».