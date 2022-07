Ex caserma Serena: Nova Facility resta gestore, coop Hilal beffata

I giudici del Tar del Veneto hanno accolto il ricorso presentato da Nova Facility: sarà la società guidata da Gian Lorenzo Marinese a continuare a gestire l'accoglienza dei migranti (un appalto da 2,8 milioni di euro dal ministero dell'Interno) presenti all'ex caserma Serena di Dosson. E' stata così ribaltata la graduatoria stilata nel maggio scorso dalla Prefettura di Treviso che aveva visto premiata la cooperativa Hilal di Abdallah Khezraji con Nova Facility al secondo posto, distanziata di 5,70 punti. I giudici veneziani hanno tolto ad Hilal 6 punti, cumulati per incarichi di responsabilità e operativi svolti dalle stesse persone. Il bando parlava chiaro: ciò era consentito solo aggiungendo ore di servizio ai lavoratori e di conseguenza aumentandone la retribuzione. Nova Facility gestirà ora l'ex caserma Serena per i prossimi due anni mentre, come noto, l'ex caserma Zanusso di Oderzo è appannaggio da tempo di Officine sociali.