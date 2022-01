Raid vandalico al Covid point di Dosson, indagato un 33enne

E' stato identificato il presunto responsabile del raid vandalico avvenuto nella notte tra sabato 8 e domenica 9 gennaio al Covid point di via Mattioli a Dosson, nella zona industriale di Casier. Si tratta di un uomo di 33 anni, residente a Treviso, che è stato denunciato alla Procura di Treviso. Ad incastrarlo sarebbero state le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Il blitz avvenne nel cuore della notte. La mattina seguente medici e infermieri trovarono il vetro di una finestrella, mandata in frantumi ed evidenti segni di forzatura alla serratura del container per l'accettazione dei tamponandi. Venne trafugato anche un estintore dalla vicina tensostruttura (era aperta, non ha infatti porte) mentre due transenne che venivano solitamente utilizzate per incanalare gli accessi degli utenti sono state rinvenute nel fossato adiacente la strada. L'indagine dei carabinieri del nucleo investigativo di Treviso e dei militari di Dosson era partita immediatamente e in breve tempo il cerchio si è stretto attorno al presunto autore.

Qualche giorno fa l'abitazione dell'uomo è stata sottoposta a perquisizione ed è stato ritrovato l'estintore trafugato a Dosson. Sequestrato dai militari anche altro materiale che inchioderebbe il 33enne. Durante l'intervento dei carabinieri ci sono stati momenti di forte tensione con l'uomo che ha tentato di impedire l'ingresso in casa dei militari. Un parente è intervenuto e ha fatto da mediatore. Nonostante ciò l'uomo avrebbe continuato a minacciare ed insultare pesantemente i carabinieri aggiungendo così una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale a quella per danneggiamenti di cui già doveva rispondere a causa dell'incursione al centro tamponi trevigiano.