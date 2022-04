Oculistica, il primario Prosdocimo in pensione dopo quasi trent'anni a Conegliano

Sabato 23 aprile sarà l’ultimo giorno di servizio per lo storico primario del reparto di oculistica di Conegliano, il dottor Giovanni Prosdocimo, arrivato a dirigere il reparto nel dicembre 1994, ancora Ulss 12 “Sinistra Piave” dopo esperienze a Feltre e Treviso.

Il lavoro svolto dal dottor Prosdocimo e dai suoi collaboratori ha portato il reparto di Conegliano a diventare centro specializzato regionale per la chirurgia laser del segmento anteriore e dei vizi refrattivi e per lo studio e la terapia dell’ipovisione, nonché centro di riferimento regionale per le malattie rare oculari. Numerosi gli interventi oculistici innovativi a cura del dottor Prosdocimo che gli hanno consentito di essere autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche, sia nazionali che internazionali, e relatore ad oltre 200 tra seminari, corsi e conferenze in tutto il mondo. La sua professionalità è riconosciuta internazionalmente essendo componente di numerose società e associazioni scientifiche in campo oculistico e professore a contratto di chirurgia corneale presso la scuola di specializzazione dell’Università degli Studi di Verona. Tra le esperienze importanti, sicuramente da ricordare, vi è anche quella di componente del Consiglio Superiore di Sanità una decina d’anni fa. «Non posso che rivolgere un grandissimo grazie al dottor Prosdocimo - conclude il direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi - per quanto ha svolto con dedizione e competenza nella nostra azienda in tutti questi anni. È sempre stato un punto di riferimento per la sua indiscussa professionalità, che sono certo, non andrà perduta ma sarà gestita dalla squadra di validi collaboratori che ha costruito in questi anni».