Male incurabile, il sorriso di Eleonora si spegne a soli 31 anni

Villorba piange in queste ore la scomparsa di Eleonora Pavan, mancata a soli 31 anni nella giornata di ieri, lunedì 8 aprile. Fatale un tumore ai polmoni contro cui ogni cura si è rivelata vana.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", dopo aver frequentato il liceo Canova, Eleonora si era laureata in Economia a Trieste. Grande appassionata di sport, aveva militato nelle giovanili del Volley Fontane e lavorava in una palestra della zona. Lo scorso ottobre aveva festeggiato il 31esimo compleanno, nonostante la malattia. Le prime cure e i trattamenti a cui Eleonora si era sottoposta sembravano aver avuto effetto ma, nelle ultime settimane, le sue condizioni di salute sono tornate ad aggravarsi portandola al decesso. A piangerla oggi ci sono il compagno Giulio Maria, la mamma Patrizia, il papà Jean Louis e il fratello Nicola. Mercoledì 10 aprile, alle ore 15.30, sarà celebrato il funerale nella chiesa della frazione di Catena. A chi vorrà partecipare alla cerimonia i familiari non chiedono fiori ma eventuali offerte che saranno devolute ad Advar, l'associazione trevigiana impegnata nella lotta ai tumori.