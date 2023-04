Treviso piange Elio Bisetto, storico autista di Gentilini

Per anni è stato l'autista dell'ex sindaco Gentilini, passando alla storia come una persona estremamente discreta e professionale. Oggi Treviso piange la scomparsa di Elio Bisetto, mancato lo scorso 29 marzo all'età di 73 anni.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Bisetto era malato da tempo e gli ultimi mesi li ha trascorsi in una casa di riposo a Vedelago dove ha perso la vita nei giorni scorsi. Fisico prestante e baffo d'ordinanza, Bisetto aveva iniziato a lavorare come artigiano a Olmi, suo comune di nascita. Per problemi di salute aveva però dovuto cambiare impiego, arrivando così a Ca' Sugana proprio negli anni del boom della Lega a Treviso. Diventato autista personale dell'ex sindaco Gentilini, ha sempre mantenuto una discrezione ed una professionalità encomiabili. Andato in pensione una decina d'anni fa, aveva coltivato la sua passione per la montagna dove era solito fare lunghe camminate ma anche ferrate e scalate impegnative. I funerali sono stati celebrati in questi giorni a Treviso. A piangere Bisetto c'erano la moglie, il figlio e le sorelle. Con lui se ne va un altro pezzo di storia trevigiana.