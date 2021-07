Miss Italia Veneto, la 19enne Erika Di Liberto è “Miss Villa Momi’s”

Studentessa in farmacia, ha la passione della lettura ed ha partecipato al concorso perché spera possa esserle d’aiuto per combattere la timidezza

Erika Di Liberto di Spresiano si è aggiudicata giovedì sera al Ristorante Villa Momi’s” di Cavarzere (Ve)“ il titolo di “Miss Villa Momi’s” valido per l’ottantaduesima edizione di “Miss Italia”. Erika, diciannove anni, studentessa in farmacia, ha la passione della lettura ed ha dichiarato di partecipare al concorso in quanto spera possa esserle d’aiuto per combattere la sua timidezza. Questo il commento del sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra: "Complimenti Erika e in bocca al lupo per il proseguo della tua avventura!".

Ventitré le candidate al titolo e con Erika sono state anche premiate ed ammesse alle finali regionali in Veneto del concorso: al secondo posto con il titolo di “Miss Rocchetta Bellezza” Debora Pattarello, ventidue anni di Zelarino (Ve), commessa e studentessa alla facoltà di scienze della comunicazione; Maddalena Barbieri di Camisano Vicentino (Vi), diciottenne, studentessa in biotecnologie sanitarie terza classificata con il titolo di “Miss Be_Much”; al quarto posto, Isabel Borgo, barista diciannovenne di Sarcedo (Vi); quinta classificata, Anna Tosoni, ventidue anni di Verona, studentessa Universitaria nel settore della moda; al sesto posto, Martina Perin, diciotto anni di Vedelago, frequenta una scuola professionale di acconciatura.

Madrina della selezione, presentata da Michele Cupitò, Francesca Toffanin, “Miss Veneto” in carica e finalista, a Roma, di “Miss Italia 2020”. Le sfilate delle concorrenti sono state intervallate da esibizioni del cantante Marco Spanio. L’organizzazione della serata è stata curata da Luca e Massimiliano Poletto, titolari di “Villa Momi’s” con la regia di Paola Rizzotti, responsabile dell’agenzia “modashow.it”, esclusivista in Regione degli eventi legati al più popolare e prestigioso concorso di bellezza nazionale. Prossima selezione in programma, martedì 20 luglio alle ore 21 a “Le Tegnùe Beach” di Sottomarina di Chioggia (Ve) in palio il titolo di “Miss Village Oasi – Lidi di Chioggia”.

A “Miss Italia” possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 ed i 30 anni; per iscriversi in Veneto e partecipare alle prossime selezioni è possibile contattare direttamente i responsabili regionali telefonando o inviando un sms al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).