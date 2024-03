Giochi interprovinciali: Erika Mestriner nominata portavoce del Comitato giovani

La Provincia di Treviso ha incaricato ufficialmente la sua portavoce per il Comitato Giovani del progetto “Sport ABC”: è Erika Mestriner, 28 anni di Breda di Piave, laureata in Psicologia clinica e di comunità allo Iusve, con un tirocinio professionalizzante in Psicologia dello Sport e dell’Esercizio Fisico.

Erika seguirà tutte le fasi di lavoro del progetto, in qualità di rappresentante della Provincia, le lezioni formative nelle scuole superiori aderenti, durante le quali saranno approfonditi i valori educativi dello sport come strumento di sviluppo e di inclusione sociale. In classe saranno elaborati dagli studenti materiali digitali di comunicazione, quali podcast, video e presentazioni web. Oltre alla Provincia di Treviso, ente capofila del progetto, i partner dell’iniziativa sono l’Unione Province Italiane del Veneto, l’Istituto Alberghiero Massimo Alberini (Villorba), l’Istituto Alberghiero Giuseppe Maffioli (Castelfranco Veneto), la Scuola professionale Lepido Rocco (Motta di Livenza), l’ASD Villorba Rugby (Villorba), l’SSD SportTarget (Castelfranco V.to), l’SSD Pallavolo Motta (Motta di Livenza), APS - ASD Treviso Bulls (Treviso), la CSA - Centro Servizi Associati (Conegliano).

Nel mese di maggio, inoltre, si proseguirà con la prima fase dei Giochi Interprovinciali: la Provincia formerà una squadra di studentesse e studenti rappresentanti degli istituti aderenti al progetto che, il 15 e 16 maggio, partirà insieme alla portavoce Erika per incontrare le squadre delle altre 20 Province d’Italia vincitrici del bando "Game Upi" a Imperia. Nella due giorni, le squadre di ragazze e ragazzi da tutta Italia avranno modo di mettersi alla prova nelle attività sportive organizzate da UPI nazionale, condividere esperienze e promuovere le buone pratiche dello sport.