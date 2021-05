Ex Maber, inaugurato l'hub vaccinale, Zaia: «Oltre 8mila vaccinazioni al giorno»

Taglio del nastro per il nuovo hub vaccinale dell'Ulss 2 - Marca trevigiana nella sede dell'ex Maber di Villorba. All'inaugurazione di lunedì mattina, 10 maggio, erano presenti il presidente del Veneto, Luca Zaia, l'imprenditore Bruno Zago, il direttore dell'Ulss 2, Francesco Benazzi, il sindaco di Villorba, Marco Serena e il prefetto di Treviso, Maria Rosaria Laganà.

La struttura sarà operativa da mercoledì 12 maggio e sarà in grado di raggiungere le 10mila vaccinazioni al giorno. Il "Polo Faery" di Castrette è stato rinnovato a tempo di record. L'ex Maber, di proprietà dell'azienda Progest Spa, accoglierà un centinaio di operatori sanitari per turno, con un'attività iniziale che andrà dalle 4mila fino alle 8mila dosi giornaliere. La superficie della struttura è di 5700 metri quadrati e un parcheggio da 350 posti auto. Con l'apertura del nuov hub vaccinale chiuderanno da martedì 11 maggio i centri vaccinali di Villorba, Lughignano (Casale sul Sile) e all'Ex Dogana di Treviso. Le aree del nuovo hub sono così distinte: 250 posti a sedere nella sala d'ingresso e attesa, 14 postazioni per l'accettazione, 25 postazioni per le procedure di anamnesi e 15 box vaccinali. Conclusa la vaccinazione i cittadini passeranno 15 minuti nella sala di "osservazione" da 250 posti a sedere. «Inauguriamo oggi un gioiellino che deve diventare un modello da imitare. In questo hub riusciremo ad arrivare, già da mercoledì, ad oltre 8mila dosi somministrate ogni giorno - conclude il presidente Zaia - Mancano però i vaccini, stiamo andando avanti a somministrare 40mila vaccini al giorno ma potremmo farne molte di più. Sembra che da giugno ne arriveranno molti ma dipendiamo dalle forniture nazionali Le prenotazioni dei 50enni stanno andando bene e non escludo soprese per i prossimi giorni, non solo gli Under 50, faremo molto di più».