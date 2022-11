Famiglie in Veneto: «Entro vent’anni caleranno del 24% le coppie con figli»

Come cambia la composizione della società veneta? Inediti dati Istat forniscono una proiezione dal 2021 al 2041 che vede diminuire del 24% le coppie con almeno un figlio sotto i 20 anni e del 22% quelle con tutti i figli Over 20, confermando la preoccupante tendenza alla denatalità e di progressivo invecchiamento della popolazione residente in Veneto. Inoltre, si diversificano per numero anche le tipologie di famiglie, con un aumento stimato pari al 77% dei padri single con tutti figli Over 20 (la media nazionale si attesta sul 50%) e di quasi il 30% con almeno un figlio under 20. In crescita anche le coppie senza figli (+16).

Forum Associazioni Familiari

Sono solo alcuni dei dati che saranno presentati dal presidente dell’Istituto nazionale di statistica, Giancarlo Blangiardo, nel corso dell’annuale assemblea del Forum delle Associazioni Familiari del Veneto in programma la mattina di sabato 19 novembre a Palazzo dei Trecento sul tema “Famiglie: giacimenti di valore per il futuro del Paese”. Oltre a Blangiardo saranno ospiti del forum Elisa Carrà, sociologa e docente alla Cattolica di Milano, che dati alla mano spiegherà quanto le famiglie rappresentino, se messe nelle giuste condizioni, una leva economica oltre a un determinante capitale sociale, e Massimo Calvi, caporedattore ed editorialista di "Avvenire", che affronterà il tema del lessico familiare nella politica e nella pubblica amministrazione. Saranno affrontate anche le questioni della denatalità e della fragilità del sistema famiglia relativamente agli effetti attesi in termini di Pil, di livelli occupazionali, di sostenibilità del welfare e del sistema pensionistico. Presenti l’assessore regionale Manuela Lanzarin, il presidente di Anci Veneto e sindaco di Treviso, Mario Conte e il Vescovo Michele Tomasi. Presieduto da Adriano Bordignon e fondato nel 1999, il Forum Veneto raggruppa sul territorio regionale 34 tra le realtà più rappresentative, con in attivo circa 83mila famiglie socie.