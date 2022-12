Lezioni di sesso su Instagram, Fanni Guidolin apre un ambulatorio

Dal 16 gennaio 2023 Fanni Guidolin non sarà più una dipendente dell'Ulss 2 Marca trevigiana. Dopo le polemiche per le sue videolezioni di educazione sessuale su Instagram, l'infermiera di Castelfranco Veneto ha presentato le dimissioni all'azienda sanitaria trevigiana mettendosi in proprio e iniziando così una nuova vita professionale.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", il nome scelto da Fanni Guidolin per il suo nuovo ambulatorio è: "La clinica del perineo". L'obiettivo della 48enne, diplomata come consulente sessuale Aispa e responsabile della Lilt di Castelfranco Veneto, è quello di aiutare e fornire supporto a uomini e donne con disfunzioni al perineo legate a interventi chirurgici, parto e menopausa. Ma nella clinica ci sarà spazio anche per consulenze sessuali, corsi di gruppo, enterostomie e percorsi di riabilitazione post stomia. La sua pagina Instagram (seguita da quasi 19mila followers) finita nella bufera quando Fanni era ancora un'infermiera dell'Ulss 2 si arricchirà di nuovi contenuti oltre alle seguitissime videolezioni di educazione sessuale. L'azienda sanitaria trevigiana, dopo il richiamo formale all'infermiera, non aveva posto ulteriori veti ai video pubblicati su Instagram da Guidolin che però si era detta "profondamente segnata" da quanto accaduto, presentando le dimissioni.