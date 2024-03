Farra di Soligo, cambia l'accesso al Punto prelievi: «Al via i lavori per la Casa di comunità»

Lavori in partenza al punto prelievi di Farra di Soligo per la realizzazione della nuova Casa della comunità il cui cantiere verrà avviato nelle prossime settimane. Per permettere l’inizio dell’opera l'Ulss 2 ha annunciato il trasferimento dell'accettazione e della zona prelievi presenti al piano terra: il disagio per l’utenza sarà comunque ridotto al minimo essendo il nuovo ingresso adiacente all’attuale. I cittadini che accedono al punto prelievi, ubicato a Soligo in via dei Bert 44, da domani troveranno apposita segnaletica a guidarli verso la nuova sede. Per accedere al servizio prelievi è necessario prenotare online o telefonicamente.

Ogni giorno nel centro di Farra di Soligo, località Soligo, vengono eseguiti un centinaio di prelievi, segno dell’importanza che il servizio riveste per i cittadini del territorio che troveranno, nella futura Casa della Comunità, altro supporto importante per la loro salute e cura. Grazie all’Ipab Bon Bozzolla vengono messi a disposizione i locali in cui saranno temporaneamente spostate l’accettazione e la zona prelievi, per consentire l’avvio dei lavori che verranno presentati alla cerimonia di posa della prima pietra, in programma mercoledì 3 aprile.