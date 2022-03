Festa della donna: cena degustazione da Giusti

Amelia, Ava, Aria Valentina, Maria Vittoria, Emily, Sienna, Rosalia. L’universo femminile occupa un posto speciale nel cuore di Ermenegildo Giusti, titolare di Giusti Wine, che non a caso ha voluto battezzare le proprie tenute con i nomi delle donne facenti parte della sua famiglia.

La presenza imprescindibile del mondo femminile da Giusti si è tradotta nel 2020 anche nella collaborazione con l’enologa di fama internazionale Graziana Grassini, da lui voluta «perché unisce grazia femminile, determinazione toscana e sensibilità internazionale».

Con la consapevolezza che le donne vadano festeggiate sempre, per la ricorrenza che le vede protagoniste Giusti Wine propone martedì 8 marzo 2022 un tour in azienda seguito da una cena degustazione al Ristorante Country House, accompagnata da tre calici di vino Giusti.

Il menù della serata

Entrée

Insalatina di polipo con patate allo zafferano

Antipasto

Uovo cotto a 61 gradi al profumo di limone, spuma di patate al formaggio e pomodorini confit

Primo

Spaghetti di zucchine, battuta di mazzancolle spadellati con olio al limone e zenzero

Secondo

Spalla di vitello cotta a bassa temperatura con crema di Topinambur

Dessert

Mousse all’arancia, cialda di frolla e crumble di cioccolato

Prezzo a persona € 65 (visita con degustazione + cena)

GIUSTI WINE

Con un titolo nobiliare risalente al 1600, nel 2002 Ermenegildo Giusti, Nobile di Conegliano, si impegna a far rivivere un'antica tradizione di famiglia riscoprendone il patrimonio culturale.

Così come il padre, Augusto Giusti, nato a Venissieux Francia, produceva ed aveva una viva passione per il vino, anche Ermenegildo Giusti inizia ad investire in Italia, sua terra d'origine, nel 2004, acquistando un primo fondo di due ettari, da cui sorgerà la Giusti Wine.

L'azienda Giusti Wine nasce e si sviluppa infatti su di un fondo originario con vigneti che risalgono al 1945, quando era una piccola azienda di qualche ettaro che,già però vantava una tradizione nella produzione del Prosecco, Bianchetta e Verdiso.

Giusti Wine cresce velocemente e dal primo vigneto, impiantato nel 2006, si raggiungono in poco tempo le attuali tenute, per un'estensione di circa 75 ettari dove si produce Prosecco, vini bianchi e rossi.

Ristorante Country House - Via Arditi 1 - Nervesa della Battaglia (TV)