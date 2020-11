Male incurabile, Colle Umberto piange la scomparsa di Franco Covre

Colle Umberto in lutto per la scomparsa di Franco Covre, padre dell'attuale assessore alla Cultura e allo Sport, Alessandra Covre. Il decesso è avvenuto venerdì 13 novembre in ospedale a Vittorio Veneto.

Come riportato da Qdpnews.it, Covre lottava ormai da due anni contro un tumore che non gli ha lasciato scampo. Negli ultimi giorni era risultato positivo al Covid. Il virus ha aggravato ancora di più le sue condizioni di salute già precarie, portandolo al decesso in ospedale all'età di 67 anni. Vasto il cordoglio nel mondo dello sport locale dove Covre, grande appassionato di calcio, era stato tra i fondatori della squadra Usd SanMartinoColle che, via Facebook, ha voluto dedicargli queste parole: «È venuto a mancare Franco Covre. È venuto a mancare uno dei fondatori del Sanmartinocolle che per anni si è dedicato con volontà e passione totali, onorando i colori gialloviola. Tutta la società, esprime il cordoglio e la vicinanza alla famiglia in questo momento difficile». Artigiano lattoniere e Alpino, aveva giocato come difensore centrale nella squadra del paese. Oltre allo sport, Franco amava dedicarsi al volontariato per l'associazione Istadea. Franco lascia la moglie Marisa, la mamma Alba, 91enne, i figli Nicoletta, Alessandra e Stefano, i fratelli Laura e Claudio, oltre ai parenti e tantissimi amici. I funerali saranno celebrati in forma strettamente privata.