Male incurabile, addio a Franco Maiolo: «Anima del podismo opitergino»

Sono stati celebrati questa mattina, mercoledì 10 gennaio, nella chiesa parrocchiale di Colfrancui i funerali di Franco Maiolo, 85 anni, volontario dell'associazione sportiva "La Colfranculana", per anni punto di riferimento nel mondo delle corse podistiche opitergine. Fatale un tumore che gli era stato diagnosticato un anno fa. Lunedì scorso, 8 gennaio, il decesso all'ospedale di Oderzo.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", dal 1974 La Colfranculana è la marcia non competitiva a passo libero che si svolge l'ultima domenica di maggio di ogni anno, alla quale prendono parte migliaia di appassionati camminatori. Franco Maiolo seguiva la gestione della logistica nell'organizzazione dei percorsi da 5, 11, 21 e 42 chilometri. Negli anni Ottanta alla marcia di maggio la Colfranculana ha pensato di proporre la Marcia della Chiesetta, che si svolge in quel di Santa Maria del Palù il lunedì di Pasqua poi l'evento del babbo Natale, che ogni anno la vigilia della festa passa fra gli anziani del paese a consegnare un dono, seguito dall'accensione del ceppo natalizio. Franco era stato coinvolto nell'organizzazione di ognuno di questi eventi. Gli amici de "La Colfranculana" lo ricordano così: «Per oltre 40 anni Franco ha partecipato a tutte le corse podistiche tra Veneto e Friuli ma soprattutto era una colonna portante de La Colfranculana. Sempre gentile e disponibile ad aiutare tutti, ci lascia oggi una grande persona». A piangere Maiolo il fratello Antonio, la sorella Noemi, le cognate Gabriella e Santina, i nipoti e i tanti amici podisti incontrati in una vita dedicata al mondo delle manifestazioni sportive.