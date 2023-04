Frecce Tricolori, addestramento speciale alla base del 51esimo Stormo

Spettacolo nei cieli di Istrana, mercoledì 19 aprile. Le Frecce Tricolori hanno effettuato un addestramento all'aeroporto di Istrana, sede del 51° Stormo dell'Aeronautica Militare.

Proprio in questo periodo dell'anno, infatti, nell'ultimo mese che precede la cosiddetta stagione "estiva", la Pattuglia Acrobatica Nazionale lascia la base aerea di Rivolto, in Friuli Venezia Giulia, un paio di volte a settimana, per eseguire dei voli di addestramento fuori dalla loro sede abituale (Aviano, Cervia, Grazzanise, Ghedi e Istrana) così da dare modo ai nuovi piloti di eseguire le manovre del programma acrobatico anche in assenza dei consueti riferimenti visivi al suolo, trovando caratteristiche orografiche differenti da quelle abituali. Le Frecce Tricolori torneranno a solcare i cieli del Veneto per i sorvoli del 16 giugno in occasione dell'edizione "100" dell'Arena di Verona Opera Festival e del 1° settembre a Venezia nell'ambito dell'iniziativa "AM ringrazia l'Italia"; il giorno successivo, sabato 2 settembre, sarà Jesolo a d ospitare l'unico air show in regione, in occasione della celebrazione del Centenario dell'Aeronautica Militare.

Il video