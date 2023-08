Transizione digitale, Zoppas e Benetton scelgono Imi Academy

Zoppas Industries e Benetton Group scelgono la formazione di IMI Academy per accompagnare i propri dipendenti sulla strada della digitalizzazione. Nei giorni scorsi, infatti, entrambi i colossi industriali trevigiani hanno formalizzato, con formule diverse tra loro, la collaborazione con l’impresa sociale che ha sede a Giavera del Montello (TV). L’Academy ha da poco concluso il suo primo anno formativo, e si appresta a varare una proposta che spazierà dal digital-marketing all’industria 4.0, dalla realtà virtuale all’intelligenza artificiale, passando per la trattazione di temi come il commercio elettronico e la gestione integrata d’impresa. Novità anche nella composizione del CDA, con l’ingresso di Alessandro Lazzarin, presidente di Latteria Montello Spa.

Zoppas Industries Group è uno dei principali gruppi industriali italiani che comprende: IRCA (ZIHET – Zoppas Industries Heating Element Technologies), leader mondiale nella progettazione e realizzazione di elementi e sistemi riscaldanti elettrici e SIPA, uno dei più importanti player al mondo per lo sviluppo di soluzioni di packaging e sistemi produttivi integrati con tecnologie innovative e sostenibili. Il Gruppo ha deciso di sposare la mission di IMI Academy con l’obiettivo di rafforzare la propria capacità di progettazione con sistemi innovativi, e in particolare sul fronte della realtà aumentata e dell’intelligenza artificiale, unendosi alle altre dieci imprese del territorio che nel 2021 hanno creato la prima Academy interaziendale veneta nell’ambito della formazione digitale.

«Abbiamo deciso di appoggiare questa iniziativa – ha sottolineato Gianfranco Zoppas, Presidente di Zoppas Industries - perché crediamo fortemente nella sua missione formativa e soprattutto perché riteniamo che investire nel capitale umano sia sempre una scommessa vincente. La transizione digitale sta accelerando, permea ormai tutti i settori produttivi ed è un fattore competitivo cruciale per le aziende».

«L’esperienza di IMI Academy nel campo dell’AI e della realtà aumentata – ha aggiunto Federico Zoppas, General Manager di Zoppas Industries - è quindi una garanzia per permettere alle persone del nostro Gruppo di essere aggiornate e preparate sulle skills oggi maggiormente richieste».

Anche Benetton Group ha deciso di avvalersi delle prestazioni di IMI Academy e dei suoi partner didattici (in particolare FITSTIC e Upskill 4.0) attraverso la sottoscrizione di un accordo di collaborazione che prevede la partecipazione di dipendenti del gruppo di Ponzano Veneto ai corsi che saranno programmati per l’anno formativo 2023-24 e allo stesso tempo la valorizzazione delle competenze interne attraverso lo svolgimento di docenze e testimonianze aziendali.

«Digital transformation è oggi una parola chiave che trova concretezza grazie alle competenze delle nostre persone. La partnership con Imi è un’opportunità per innalzare le skills digitali e allo stesso tempo valorizzare le eccellenze interne» ha dichiarato Stefano De Marchi – Chief HR & Organization Officer di Benetton Group.

«Siamo riconoscenti a due gruppi industriali di livello globale e di cruciale importanza per l’economia del nostro territorio, come Zoppas Industries e Benetton Group, per la fiducia che hanno accordato a IMI Academy affidandole il compito di sostenerle nell’affrontare una delle sfide più delicate e cruciali per le aziende: quella della transizione digitale – commenta il presidente di IMI Academy, Andrea Maccari -. Il contributo di due partner di questo calibro rappresenta per IMI Academy una grande iniezione di competenza ed esperienza, che va a sommarsi al già ricchissimo bagaglio messo a disposizione dalle aziende che dall’inizio hanno creduto nel progetto. Ci apprestiamo a svolgere il nostro ruolo con la pragmaticità che ci contraddistingue, declinando la proposta formativa al servizio delle esigenze che di volta in volta ci verranno sottoposte dalle nostre aziende partner».

Novità si registrano anche nella composizione del Consiglio di Amministrazione, con l’ingresso di Alessandro Lazzarin, presidente di Latteria Montello Spa (Nonno Nanni). Lazzarin, che nel 2021 era stato tra i primi a credere e a sostenere il progetto di IMI Academy, subentra all’uscente Mario Conte, entrando così a far parte a pieno titolo del CDA al fianco di Luigi Vitellio (Amministratore Delegato), Alberto Zanatta, Paolo Paramucchi, Selena Brocca e Gaudenzio Garavini.