Giro d'Italia a Oderzo: strade chiuse, parcheggi e navette per la partenza di tappa

Manca sempre meno alla 18esima tappa del Giro d'Italia, in programma giovedì 25 maggio con partenza da Oderzo e arrivo in Val di Zoldo. Sarà una tappa di montagna, lunga 161 chilometri con 3700 metri di dislivello e attraverserà molti comuni della Marca: Codognè, Bibano, Orsago, Cappella Maggiore e Fregona per poi entrare nel Cansiglio attraverso il Passo della Crosetta (11 km al 7%). Seguirà un tratto impegnativo tra discesa e saliscendi con numerose curve fino alla valle del Piave per poi risalire fino a Pieve di Cadore. La corsa entra nella valle del Boite per scalare la Forcella Cibiana (9.6 km all’8%) ed entrare quindi nella Val di Zoldo per la salita finale. Gli ultimi 15 chilometri in Val di Zoldo avranno due GPM. Il primo di Coi scollina a circa 5 km dall’arrivo e presenta in salita pendenze che sfiorano il 20% e strada in parte ristretta con pavimentazione in buono stato. Dopo una breve discesa si entra negli ultimi 3 km al 6% circa che con una sequenza di 8 tornanti immettono nel rettilineo di arrivo.

Oderzo città di tappa

Oderzo, città di origine paleoveneta sulle rive del fiume Monticano, conserva testimonianze del suo splendore in epoca romana grazie a numerosi siti archeologici a cielo aperto e a uno splendido museo. Ormai da settimane la città si sta preparando all'arrivo della "corsa rosa". Nei giorni scorsi Piazza Grande è stata illuminata di rosa in onore della 18esima tappa e c'è stato un gemellaggio tra ciclisti opitergini e di Caorle, città che, mercoledì 24 maggio, ospiterà l'arrivo della 17esima tappa. Questo fine settimana, invece, è in programma un ricco programma di eventi con uno spettacolo di danza verticale sulle pareti della canonica in Campiello del Duomo in programma venerdì sera mentre sabato live dance e music show in Piazza Grande.

Modifiche alla viabilità

Le prime variazioni alla circolazione stradale a Oderzo inizieranno già mercoledì 24 maggio, dalle ore 15, quando sarà vietata la sosta nei parcheggi di Piazzale Europa, Via Città di Pontremoli, Parcheggio Momi, Campiello del Duomo, Piazza Roma, Parcheggio Caburlotto, Via Alpini e Via Monsignor Artico. Giovedì 25 maggio la strada Cadore Mare sarà chiusa al traffico il 25 maggio dalle ore 10 alle ore 13.30 nel tratto della rotonda in direzione Oderzo-Lutrano. Per raggiungere Conegliano bisognerà seguire le indicazioni per Ormelle lungo la strada provinciale 49.

Questo invece l'elenco delle strade chiuse e delle modifiche alla circolazione in programma per la giornata di giovedì:



Parcheggi

Giovedì 25 maggio i parcheggi riservati ai veicoli al servizio di persone disabili si troveranno in tutta Piazza Rizzo e in Via Simonetti nel retro delle scuole medie Amalteo.

Navette

Servizio navette dalle ore 9 alle 16 dai parcheggi evidenziati in giallo alle due fermate in stazione dei bus in Via degli Alpini e in Via Comunale di Camino, civico 25.

1 navette da Piavon

2 navette da Rustignè e Faè

3 navette da via Pordenone fronte civico 10 parcheggio la Cruz