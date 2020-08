Colpita da un infarto al lavoro: il sorriso di Marie si spegne a 54 anni

«Lunedì 24 agosto ci ha lasciato prematuramente una nostra amica e una nostra grande collaboratrice. Non ci sono parole per quello che è successo. Ciao Marie». Con queste parole i titolari dell'Ostaria al Bacareto di Conegliano hanno annunciato la tragica scomparsa di Marie Ange Moratille, stroncata a soli 54 anni mentre era impegnata a fare le pulizie all'interno del locale dove lavorava.

Una notizia che ha sconvolto familiari e colleghi della donna. La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di lunedì 24 agosto alle ore 13. Marie era uscita di casa per sistemare il locale di Via Cavour, chiuso il lunedì per il giorno di riposo. Arrivata l'ora di pranzo però il marito, Stefano Zanchetta, non l'ha più vista tornare. Preoccupato, ha raggiunto l'Ostaria al Bacareto e ha fatto la tragica scoperta. Immediata ma inutile la chiamata ai soccorsi, il cuore di Marie aveva già smesso di battere. Di origini francesi, Marie sembrava godere di ottima salute fino al tragico giorno del suo decesso. Dai rilievi dei carabinieri e degli ispettori dello Spisal sembra che la donna abbia battuto la testa dopo essere stata colpita dal malore. L'Ostaria Al Bacareto è rimasta chiusa per lutto. La data dei funerali verrà fissata nelle prossime ore.