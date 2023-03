Centenario dell’Aeronautica militare, open day alla base di Istrana

Martedì 28 marzo 2023 il 51° Stormo aprirà ufficialmente le porte al pubblico per un open day in occasione del centenario dell?Aeronautica militare. Non un compleanno qualsiasi ma una ricorrenza davvero speciale: i primi cento anni dell?Aeronautica Militare. A partire dalle ore 10.00 e fino alle ore 19.00 (ultimo ingresso alle ore 16.00) sarà possibile accedere all?aeroporto militare di Istrana per assistere ad attività di volo con aeromodelli e velivoli in dotazione al 51° Stormo e tanto altro.

Aeronautica e Marca Trevigiana, da sempre unite in un forte e sinergico binomio, sinonimo di eccellenza e professionalità, condivideranno questa speciale ricorrenza. Il virtuosismo che ha caratterizzato il primo secolo di vita della famiglia azzurra sarà in connubio con uno sguardo verso il prossimo. Un centenario, infatti, che si terrà nel segno della solidarietà: nel corso dell?evento verrà realizzata una raccolta fondi i cui proventi saranno devoluti interamente all?IFOM - Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare di AIRC per l?acquisto di macchinari di ultima generazione per la ricerca sul cancro.

Il 51° Stormo di Istrana è alle dipendenze del Comando delle Forze da Combattimento (CFC) di Milano, la cui missione assegnata è quella di acquisire e mantenere la prontezza operativa di tutti gli organismi della difesa aerea e di attacco e di ricognizione, provvedendo all'efficienza operativa dei sistemi d'arma, dei mezzi e dei materiali, nonché all'addestramento del personale ed al costante aggiornamento ed ottimizzazione delle procedure operative, nel rispetto delle linee guida delle SS.AA. Il CFC è alle dipendenze del Comando Squadra Aerea che esercita le attribuzioni in materia di addestramento, predisposizione e approntamento operativo dei propri Reparti, affinché gli stessi acquisiscano e mantengano i previsti livelli di prontezza operativa. Il 51° Stormo, dotato di velivoli AMX, AMX -T e F2000, oltre al supporto alle forze di superficie e le operazioni di attacco e ricognizione, è uno dei 5 Stormi dell?Aeronautica Militare che assicurano la difesa aerea nazionale e servizio di Quick Reaction Alert della NATO.