Centro infanzia "Primo volo" di Villanova, al via i lavori di adeguamento

Sicurezza, responsabilità e continuità: si riassume in questi tre principi la scelta dell’amministrazione comunale istranese rispetto al futuro del Centro Infanzia Primo Volo della frazione di Villanova. In un incontro con i genitori dei bambini che frequentano la struttura avvenuto ieri pomeriggio, il sindaco Maria Grazia Gasparini, ha anticipato il percorso che l’amministrazione intende compiere nei prossimi mesi per adeguare l’edificio all’attuale normativa antincendio che prevede che gli asili nido che ospitano oltre 30 persone - come quello in questione dimensionato per 72 presenze - siano adeguati (salvo proroghe introdotte con la prossima finanziaria) rispetto all’antincendio entro ottobre 2024. Il percorso prospettato dall’amministrazione comunale prevede di affidare entro l’anno l’incarico progettuale ad un professionista esterno che avrà il compito di definire nel dettaglio gli interventi necessari attualizzando - sia da punto di vista tecnico che economico - il precedente progetto di fattibilità realizzato nel 2021 e che prevedeva un investimento di 255mila euro, quasi certamente da adeguare, visto l’incremento generale dei costi delle materie prime.

Nel frattempo, l’amministrazione si sta adoperando per trovare la migliore soluzione per garantire la continuità del servizio per bambini e famiglie: «L’idea, se il termine è confermato entro fine ottobre 2024 - precisa il sindaco, Maria Grazia Gasparini - è quella di creare una sorta di Villaggio dei piccoli a poco metri dall’attuale Centro per l’infanzia. Sfruttando lo spazio vicino al campo comunale della frazione, stiamo valutando di ricreare l’ambiente “asilo” attraverso il noleggio di strutture confortevoli, funzionali, isolate acusticamente e termicamente: un posto accogliente, a misura di bambino. Ovviamente si tratterà di un trasferimento temporaneo, che durerà solo i pochi mesi necessari per eseguire gli interventi di adeguamento che contiamo di completare entro l’inizio del prossimo anno scolastico.

Quella individuata è una soluzione che da un lato garantisce il confort per bambini ed educatori ma che assicura anche vantaggi logistici per i familiari che non si dovranno spostare di molto per portare i propri figli a scuola ed infine permette di mantenere attivo nella frazione uno dei servizi più significativi di Villanova con tutte le ricadute positive a livello sociale e comunitario che la presenza di una scuola comporta».

Il progetto complessivo - tra adeguamento antincendio ed eventuale noleggio della struttura temporanea - comporterà un costo di circa 500mila euro che, per un’amministrazione comunale come Istrana, non è poco ma, fatto salvo il fatto che il Centro per l’infanzia ad oggi è assolutamente agibile, l’amministrazione intende intervenire per tempo rispetto all’antincendio, cercando di limitare il più possibile i disagi per bambini e famiglie. L’auspicio è che questo progetto possa fare breccia anche in alcune delle aziende locali che, colto il valore dell’investimento rivolto alla sicurezza dei più piccoli, possano magari decidere di sostenere economicamente l’operazione.

Prosegue il sindaco Gasparini: «In questo percorso sarà fondamentale il coinvolgimento dei genitori e delle famiglie che con fiducia in questi anni hanno scelto di affidare propri figli al Centro dell’infanzia di Villanova. Per questo, dopo un primo incontro con il Comitato di Gestione del Primo Volo, abbiamo voluto incontrare i genitori dei bambini che già frequentano la struttura e lo stesso faremo in occasione dell’Open Day previsto sabato 16 dicembre e sabato 13 gennaio 2024 dove incontreremo quei genitori che stanno scegliendo dove iscrivere i propri piccoli: anche a loro illustreremo i passi che l’amministrazione sta compiendo nell’intento di adeguare il Primo Volo e al contempo contenere al minimo i disagi per i mesi a venire, anche grazie alla collaborazione con la cooperativa CPS che gestisce la struttura e che ringrazio».