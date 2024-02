Scuola primaria di Istrana, in corso i lavori di ristrutturazione

Sono in corso da qualche settimana i lavori per la ristrutturazione del plesso della scuola primaria Pezzani di Istrana. Frequentato da 120 alunni, il plesso risale ai primi anni ’70 perciò - visti gli oltre 50 anni di vita - necessitava di una riqualificazione completa che prevede una ristrutturazione totale, con l’adeguamento sismico e la rispondenza ai requisiti di efficientamento energetico (NZEB, Nearly Zero Energy Building, ovvero un edificio ad elevata efficienza energetica). Si tratta di un’opera fortemente voluta dall’amministrazione Gasparini che da sempre ha tra le priorità l’edilizia scolastica e la sicurezza degli edifici in cui i bambini e ragazzi frequentano gran parte della giornata.

Un intervento che permetterà alla scuola di essere adeguata oltre che sismicamente anche per la sicurezza, la prevenzione incendi, l’impiantistica l’efficientamento energetico e con un costo di 3.850.000 euro coperto in gran parte da fondi PNRR ottenuti dall’amministrazione e per la restante parte da fondi del Comune. Nel frattempo, è stata inoltrata la richiesta di prenotazione di contributo del conto termico: la somma dovrebbe coprire la quota attualmente anticipata dal Comune.

Aggiunge il sindaco, Maria Grazia Gasparini: «I lavori, avviati con la consegna del cantiere nel novembre scorso, sono curati da una ATI composta da due ditte locali e dovranno essere completati entro 14 mesi. Il plesso ristrutturato tornerà perciò ad essere disponibile dall’anno scolastico 2025/2026. Nel frattempo, grazie anche alla collaborazione del dirigente scolastico, degli insegnanti e alla disponibilità delle famiglie, per consentire lo svolgimento del cantiere, le lezioni e le attività scolastiche sono state temporaneamente trasferite presso le ex scuole di Pezzan, recentemente ristrutturate. Per contenere al massimo i disagi, il Comune ha messo a disposizione gratuitamente un bus navetta per accompagnare gli alunni dalla prima alla quinta elementare presso la sede provvisoria di Pezzan e garantito anche i servizi extra scolastici di supporto alle famiglie come il tempo integrato».