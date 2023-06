Green Contest di ITS Red Academy, consegnati gli ‘assegni’ alle classi vincitrici

Al liceo artistico Munari di Vittorio Veneto e all’Istituto Palladio di Treviso, si è tenuta la cerimonia di premiazione ufficiale dei vincitori del Green Contest 2023 di ITS Red Academy. Il primo posto della sfida sostenibile è stato conquistato dal gruppo della classe 4A del liceo artistico Munari di Vittorio Veneto con il progetto “Me la scambi”, mentre si è piazzato 3° il progetto “Cosy, polite and funny (like you)”. Al 2° posto si è classificato, invece, il gruppo della classe 5BA dell’Istituto Antonio Meucci di Cittadella con il progetto “Bioplastiche: nuove strategie di sintesi bioplastiche compostabili”.

ITS RED, nel corso della cerimonia, ha consegnato un ‘assegno’ di grandi dimensioni alle classi salite sul podio. Al concorso hanno partecipato le classi IV e V di 21 scuole superiori del Veneto, per un totale di 40 progetti sostenibili ed ecologici, per lo sviluppo di una società a impatto zero. Una giuria di esperti ha valutato gli elaborati selezionando i tre migliori.

«Gli elaborati presentati hanno fatto emergere la creatività degli studenti – spiega Cristiano Perale, presidente di ITS Red Academy -. La giuria di esperti ha apprezzato l’impegno e l’originalità dei progetti nei diversi ambiti. Sono state avanzate proposte concrete con impatto immediato e proposte tecniche molto innovative. Gli studenti si sono prodigati non solo nello sviluppare il loro progetto ma anche nel porre attenzione alle loro presentazioni, facendo un ottimo lavoro di comunicazione su YouTube e sui canali social. I video realizzati hanno ottenuto una notevole visibilità: oltre 25mila visualizzazioni, oltre 1000 condivisioni e oltre 6000 like. Il Green Contest si è confermata un’esperienza dal grande valore formativo e di innovazione che merita di essere replicata il prossimo anno».

I ragazzi del liceo artistico Munari, primi classificati, hanno ricevuto un premio di 1.000 euro, a cui si aggiungono altri 2.000 euro consegnati alla scuola. Il progetto presentato è un distributore di frutta che si basa sul metodo del baratto: ognuno può scambiare la propria merenda con un frutto. Gli studenti hanno realizzato un prototipo del distributore, pensato con materiali ecologici a chilometro zero e alimentato da un pannello fotovoltaico installato sul dispositivo. Secondo la giuria questo progetto, più di tutti, ha raggiunto l’obiettivo di contribuire a sensibilizzare la società sull’importanza della salute e dell’ambiente e ad accrescere il senso civico su questi temi, con uno strumento pratico e immediatamente utilizzabile.

Gli studenti dell’Istituto Palladio di Treviso si sono classificati al terzo posto e hanno ricevuto un assegno di 500 euro, per aver realizzato una campagna di comunicazione in cui l’utente viene invitato a fare la propria parte per cercare di contrastare il cambiamento climatico. Alcuni esempi proposti dai ragazzi sono la piantumazione di nuovi alberi, prestare attenzione alla raccolta dei rifiuti e a ridurre gli sprechi di energia elettrica. L’Istituto Palladio è inoltre stato particolarmente apprezzato dalla giuria per aver numerose classi al contest, presentando ben 10 progetti sui 40 totali.