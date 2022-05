Male incurabile, manager perde la vita a 48 anni

Un tumore incurabile ha spento per sempre il sorriso di Marco Magrofuoco, 48enne originario di Ponte di Piave ma da anni residente in Trentino Alto-Adige, a Bolzano. La notizia della sua scomparsa ha unito nel dolore del lutto le due province.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Marco aveva studiato al Max Planck e al Fermi di Treviso dove aveva conseguito la maturità. A Trieste, invece, si era laureato in Ingegneria meccanica. Dal 1999 il trasferimento a Bolzano per lavorare alla Röchling Automotive dov'era stato nominato capo-manager. Negli anni aveva lavorato anche per le filiali tedesche e americane dell'azienda, viaggiando molto all'estero. Sposato con Federica, aveva due figli: in molti lo ricordano oggi come una persona onesta, di buon cuore, che ha sempre cercato di mettere al primo posto l'amore per i suoi cari. Amante del modellismo, aveva partecipato a diverse gare sportive. Nel 2008 la tragica scoperta del tumore: nonostante un intervento chirurgico nel 2009 e tutte le terapie del caso la malattia si ripresentava di continuo e alla fine non gli ha lasciato scampo. A piangerlo oggi ci sono la moglie Federica, i figli Caterina e Giacomo, i genitori Rita e Mario, il fratello Alberto con Tania, i suoceri Ornella e Gennaro, il cognato Luigi con Elena, amici e parenti tutti. Lunedì 30 maggio, verrà celebrato il funerale alle ore 14 nella chiesa parrocchiale di San Domenico in piazza Domenicani a Bolzano. In ricordo di Marco, a Ponte di Piave, nella chiesa parrocchiale, verrà celebrata una santa messa esequiale venerdì 3 giugno alle ore 16. La salma sarà tumulata nel cimitero di Falcade, suo luogo di villeggiatura prediletto.