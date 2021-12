Investita da un'auto sul cavalcavia, fissati i funerali di Margherita Lotti

Lunedì 27 dicembre la Procura di Treviso ha rilasciato il nulla osta per la sepoltura di Margherita Lotti, la 30enne investita da un suv nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 dicembre in Via Venezia a San Vendemiano.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", i funerali della giovane sono stati fissati per domani, mercoledì 29 dicembre, ad Orsago dove vivono i familiari di Margherita. Il sindaco e tutto il paese sono pronti a stringersi intorno al dolore della famiglia di Margherita, sconvolta da questa tragedia avvenuta a poche ore dal giorno di Natale. Sul corpo della 30enne non c'è stato bisogno di disporre l'autopsia. Chiara la dinamica dell'incidente che vede coinvolto anche un imprenditore coneglianese di 53 anni, V.L., ubriaco alla guida del suv che ha travolto Margherita sul cavalcavia di San Vendemiano. Dopo l'arresto per omicidio stradale, l'uomo si trova ora a piede libero. Valentina lascia mamma Alberta, papà Leonio e la sorella Valentina. Laureata all'Accademia delle belle arti di Venezia, lavorava per lo Studio Oficine di Conegliano. Indipendente e artistica, lascia un vuoto enorme nelle tantissime persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla.