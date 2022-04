Malattia incurabile: addio a Marie Gava, ex presidente Aido

La vita è comunque bella: sono queste le ultime parole scritte da Marie Gava sul suo profilo Facebook. Il post risale a sabato 16 aprile, nella foto Marie guarda un mazzo di fiori al suo fianco. Meno di dieci giorni dopo il suo cuore ha smesso di battere, fatale una malattia incurabile e invalidante che, da due anni a questa parte, l'aveva costretta sulla sedia a rotelle senza però mai scalfire il suo entusiasmo e amore verso la vita.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Marie aveva 69 anni ed era originaria di Codognè. In molti l'avevano conosciuta per il suo lavoro come infermiera nel reparto di Pediatria all'ospedale di Conegliano. Ormai da diverso tempo viveva a Borgoricco, in provincia di Padova, ed era stata caposala a Camposampiero nei reparti di Pediatria prenatale e Otorinolaringoiatria. Una vita, la sua, dedicata al bene degli altri. Oltre al lavoro come infermiera, Marie era presidente dell'Aido e membro attivo dell'Avis locale. A piangerla oggi il marito Franco Guion e l'amato figlio Andrea insieme ai nipoti, alla sorella Jacqueline e al fratello JeanPierre. Il funerale sarà celebrato nella chiesa di Borgoricco. La data verrà fissata nelle prossime ore.